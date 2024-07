Kilka tygodni temu byliśmy świadkami skandalu z młodym aktorem serialu "Rodzinka.pl", który umieścił na Facebooku skandalicznie homofobiczny wpis. Wobec chłopaka szybko zostały wyciągnięte konsekwencje, zarówno ze strony TVP, jak i dotychczasowych reklamodawców. Przypomnijmy: Znana marka pogrąża aktora homofoba i wyrzeka się współpracy

Niestety, nie zawsze tego typu postępowanie jest regułą. W Polsce wciąż dają o sobie znać przypadki bezmyślnej homofobii, szczególnie w środowiskach katolickich. Doświadczył teraz tego Ryszard Rembiszewski, słynny "pan Lotto". Na swoim Facebooku poinformował, że stracił pracę jako prowadzący koncert z powodu udzielenia poparcia dla związków partnerskich. Cała sytuacja wydaje się wręcz kuriozalna.



Tak jak i w zeszłym roku, tak i w tym, w sierpniu miałem prowadzić koncerty w ramach imprezy „Tykocin – królewskie śpiewanie”. Program koncertów i nazwiska występujących artystów (w tym moje) zostały podane do publicznej wiadomości… Jednak ja nie poprowadzę tych koncertów. Zadzwonił dziś do mnie ks. Tomasz Olszewski, organizator imprezy, informując, że zobaczył na mojej stronie na FB, iż podpisałem petycję w sprawie związków partnerskich, a jest to jak określił „promocja pedałów” - czytamy w poście Rembiszewskiego.