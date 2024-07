Edyta Górniak na każdym kroku udowadnia, że jest mamą idealną. Gwiazda mocno dba o relacje z synem, dopinguje go w kształtowaniu talentów i odpowiednio wynagradza za sukcesy w szkole. W lutym zabrała Allana na ferie, które wspólnie spędzili w Tajlandii. Dzisiaj diwa pokazała na Facebooku zdjęcia z wyjazdu, które zilustrowały bardzo intymny wpis.

Wspomnieniami Edyta powróciła do czasu, kiedy była w ciąży. Nawiązała do tego, jak bardzo zmieniło się jej życie i co ukształtował w niej dorastając 10-letni Allan.

Pamiętam poranek, kiedy spojrzałam sobie w oczy i wiedziałam, że nic już nie będzie takie samo. I kolejny 9 miesięcy później, kiedy patrzyłam w jego oczy. Nikt nie zmienił mnie tak jak On. Doświadczenie macierzyństwa i Miłość do dziecka, jest Najpiękniejszym darem, jaki mogłam otrzymać. Nie mogę uwierzyć, że to już 10 lat - napisała Edyta.

Poniżej aktualne zdjęcie Allana, którym Górniak podzieliła się z fanami. Jak dla nas wygląda uroczo.

