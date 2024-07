Alicja Janosz po wielu latach wróciła do świata show-biznesu. Piosenkarka, która zaistniała dzięki wygranej w programie „Idol”, przyznała ostatnio, że początki jej muzycznej kariery nie były łatwe. W programie Magdaleny Mołek „W roli głównej” Janosz zdradziła, że osobą odpowiedzialną za jej niepowodzenia był partner Ani Dąbrowskiej, Paweł Jóźwicki!

- Długo myślałam, że jedyną taką osobą, która wpuściła mnie na minę był człowiek odpowiedzialny za warstwę muzyczną w wytwórni, który tak naprawdę ma świetny gust muzyczny, jest obecnie partnerem życiowym Ani Dąbrowskiej. Józek mi wybrał producentów i powiedział, ze mam być komercyjna dla mas a nie nagrywać alternatywną muzykę- zdradziła artystka.

Alicja Janosz przyznała, że próbowała namówić producentów na nagranie „ambitniejszej’ muzyki, jednak Paweł Jóźwicki nie wyraził na to zgody.

Ciekawe co na to Ania Dąbrowska...

