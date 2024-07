W ostatnią niedzielę wystartował drugi sezon kontrowersyjnego reality-show "Warsaw Shore". Premierze towarzyszyło mnóstwo szumu związanego z bardzo nieoczekiwaną ciążą Elizy, która spodziewa się dziecka... Trybsona. Przypomnijmy: Eliza z Warsaw Shore potwierdza ciążę z Trybsonem. Pochwaliła się brzuszkiem

W najbliższym odcinku wspomniana para już nie wystąpi, co trochę zasmuciło fanów produkcji. Sporo emocji wywoła natomiast nowy uczestnik, Alan. Duże wrażenie, szczególnie na dziewczynach, zrobiły jego imponujące mięśnie. Panowie zaś, co zrozumiałe, byli umiarkowani w zachwytach. W willi imprezowiczów pojawiła się też tajemnicza blondynka, do której zalecał się Paweł - to z kolei nie spodobało się Ewelinie... Mamy przeczucie, że będzie się działo!

Oglądacie drugą serię "Warsaw Shore"? Poniżej mamy dla was dwie zapowiedzi najbliższego odcinka.

Ostra impreza uczestników "Warsaw Shore":