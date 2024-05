Akop i Sylwia Szostak pod koniec marca opublikowali w swoich mediach społecznościowym obszerny wpis, w którym przekazali fanom informację, że ich związek przeszedł do przeszłości. Internauci nie mogli zrozumieć, jak to możliwe, ponieważ para pokazywała, że są idealnie dopasowani, a Akop zaledwie tydzień przed rozstaniem zrobił tatuaż z podobizną ukochanej. Mężczyzna nie ukrywa, że rozstanie jest dla niego bolesne i na bieżąco dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami.

Akop Szostak zaskoczył szczerym wyznaniem

Akop Szostak przeżywa w ostatnim czasie ciężkie chwile po tym jak po 10 latach małżeństwa rozstał się z żoną Sylwią. Internauci byli w szoku, bo para uchodziła za jedną z najlepiej dobranych w polskim show-biznesie i chyba nikt się nie spodziewał, że ich związek mógłby przejść do historii. Akop na filmikach dodawanych w mediach społecznościowych często organizował Sylwii różne niespodzianki i przynosił jej ogromne bukiety kwiatów. Po niespodziewanym rozstaniu para przyznała, że problemy w ich związku były już od dłuższego czasu i zdecydowali się skorzystać z pomocy specjalisty, jednak to nie przyniosło efektów i zmuszeni byli się pożegnać. Po rozstaniu Akop stara się normalnie funkcjonować i bardzo często odzywa się do swoich fanów na Instagramie.

Akop Szostak Instagram@akopszostak

Akop Szostak i tym razem odezwał się do swoich fanów w mediach społecznościowych. Przekazał im, że miał ciężki dzień.

Cześć. Dziś jest nowy dzień, a mój jest już trochę po**bany. Mimo to świeci słońce, wiec wiem, że będzie dobry zaczął swój wpis Akop.

Trener stara się regularnie informować o swoim samopoczuciu i przemyśleniach. W najnowszym wpisie pokusił się o stwierdzenie, że każdy zasługuje na szczęście.

Mówią, że przyciągamy to, w co wierzymy, a ja wierzę, że każdy z nas zasługuje na szczęście - ty, jak i ja. Dobrego dnia! przyznał.

Zobacz także: Sylwia Szostak i Akop Szostak ogłosili decyzję o rozstaniu, w sieci zawrzało. Od razu zareagowali

Zobacz także

Instagram/ Akop Szostak