Ponad 135 tysięcy głosów oddali internauci na schroniska, biorące udział w akcji Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę – organizowanej przez Tesco. Wygrały schroniska z Kalisza, Sosnowca, Włocławka, Torunia, Krotoszyna, Elbląga, Ostrowa Wielkopolskiego, Zabrza, Zamościa i Inowrocławia. Partnerem akcji było Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals.

Reklama

Kluczem do sukcesu schronisk była duża aktywność internautów. W ramach piątej edycji akcji wsparcie otrzyma dwukrotnie większa liczba schronisk. Łączna kwota wsparcia jaka trafi do 10 zwycięskich schronisk to 33 200zł, co oznacza, że do każdego z nich firma przekaże ponad 3 tysiące złotych. Dziękujemy internautom i klientom Tesco za duże zaangażowanie. Podczas tegorocznej kampanii oddali oni 135 tysięcy głosów. To właśnie dzięki nim pomoc dotrze do wielu zwierząt – mówi Łukasz Kędzior, koordynator akcji z ramienia Tesco.

Głosowaniu w sieci towarzyszyły weekendowe zbiórki w wybranych sklepach Tesco w całej Polsce. Dary przekazane przez klientów trafiły do schronisk z najbliższej okolicy sklepów. Łącznie, podczas zbiórek, udało się zgromadzić 50 ton karmy oraz niezliczoną ilość koców, poduszek oraz zabawek.

Ambasadorami V edycji akcji Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę byli Beata Sadowska, Robert Gawliński oraz Łukasz Zagrobelny. Wokaliści uczestniczyli również w jednej ze zbiórek.

Udział w tego typu akcjach jest bardzo ważny. Nie mamy nic do stracenia, a możemy zrobić dobry uczynek. Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie, które przyniosło tak doskonałe efekty – w samej tylko Warszawie udało się zebrać prawie dwie i pół tony karmy. Zwierzęta potrzebują pomocy, więc pomagajmy im cały rok

– mówi Robert Gawliński, ambasador akcji. Beata Sadowska dodaje:

Zobacz także

Reklama

Dziękuję za wielkie serca. Udało nam się zebrać 50 ton karmy dla potrzebujących czterech łap. To piękny wynik. Mam nadzieję, że będziemy pomagać nie tylko podczas mrozów. Wdzięczność tych, którzy od nas zależą, jest bezcenna!