Ostatnie tygodnie lata były dla Honoraty Skarbek niezwykle pracowite. Koncerty, festiwale i w końcu nagła zmiana wizerunku, która spowodowała, że oczy wszystkich były zwrócone właśnie na nią. Przypomnijmy: Honey w krótkich włosach dała czadu w Sopocie. Nie tylko na scenie

Reklama

Gwiazda promowała na festiwalu Top of the Top 2013 swój najnowszy singiel "Insomnia", który trafił już do największych rozgłośni radiowych w Polsce, a teledysk do tego utworu ma mieć swoją premierę w najbliższych tygodniach. Honorata może liczyć też na wsparcie swoich fanów, którzy wspierają ją we wszelkich działaniach promocyjnych i tym razem postanowili zorganizować masową akcję na imponującą wręcz skalę!

Fani Honey rozwieszają w całej Polsce plakaty ze zdjęciem idolki i informacją o premierze nowego singla. W ten sposób chcą sprawić, aby "Insomnia" trafiła na szczyty list przebojów. Honorata docenia starania swoich fanów i podziękowała im za całą akcję na Facebooku. Młoda piosenkarka ma świetny kontakt z fanami i w przeszłości zrealizowała nawet teledysk z ich udziałem - do utworu "Wings Up", który napisała z myślą o nich.



To bardzo wzruszające, że moi fani tak bardzo angażują się w moje działania muzyczne. Od samego początku moja relacja z fanami była dla mnie bardzo ważna. Odpisuję im na maile, wysyłam swoje autografy i spotykam się z nimi po każdym koncercie. Cieszę się, że organizują różne akcje, pomagające w promocji mojej muzyki - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl wokalistka.

Zobaczcie akcję fanów Honey. Kupiliście już jej nowy singiel "Insomnia"?

Zobacz także

Reklama

Ekskluzywne zdjęcia Honoraty Skarbek w krótkiej fryzurze: