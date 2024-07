Program Kuby Wojewódzkiego od kilkunastu sezonów cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. Nic dziwnego - zaproszeni goście często zdradzają tam swoje tajemnice i mówią o rzeczach, o których widzieli wcześniej tylko ich najbliżsi. Nie inaczej było tydzień temu, kiedy w show pojawiła się Olga Bołądź. Przypomnijmy: Wojewódzki i Bołądź udawali, że się nie znają. Kuba nie mógł jej wybaczyć jednego

Dziś na kanapach u Kuby zasiedli Maciej Maleńczuk i Agustin Egurrola. Rozmowa z jurorem "Mam talent" przebiegła w bardzo luźnej atmosferze i krążyła wokół tematu programu, w którym jurorował kiedyś Wojewódzki. Gospodarz zadawał niewygodne pytania, a Agustin chętnie na nie odpowiadał. Jedno z nich bardzo go zaskoczyło:

Kuba: Tarzałeś się z Agnieszką Chylińską?

Agustin: To się nie dzieje... Powiedziałeś, że mi nie zrobisz krzywdy. Przychodzę do tego programu, a ty mnie rozwalasz.Tarzałem.

Kuba: Miałeś erekcję?

Agustin: Może ciutkę.

Kuba: Agnieszce jest przykro. (śmiech)

Agustin: Ja nie mógłbym grać takich scen, ja bym się nie rozluźnił dlatego to była mała erekcja. To znaczy taka lekko usztywniająca (śmiech).