Agnieszka Woźniak-Starak zapewnia, że nic w "Azja Express" nie było reżyserowane, a uczestnicy rzeczywiście mieli tylko jednego dolara dziennie, aby przeżyć. Ale nie to było najtrudniejsze, ani nawet nie proszenie obcych o nocleg za darmo. Najgorszy był upał, który wykańczał każdego... Jak zatem wyglądały kulisy Azja Express?

Tego nie widać w telewizji, ale tam był żar z nieba, my wszyscy byliśmy tam mokrzy. Moja makijażystka poprawiała mnie co chwila. Pot płynął po plecach, pośladkach, wszędzie! Moje włosy były układane na pot tylko i wyłącznie. Żaden lakier, żadne kosmetyki, suszarki, lokówki - to nie miało sensu. A to, co najbardziej dawało w kość uczestnikom, to bieg z plecakami. Uczestniczy się mordowali, a operatorzy razem z nimi, biegali po 12 kilometrów dziennie z ciężkim sprzętem. Wszyscy pochudli jak wrócili - powiedziała Party.pl Agnieszka Woźniak-Starak.