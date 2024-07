Dla Agnieszki Włodarczyk nastały trudne dni. Serial "Plebania", w którym gra od wielu lat, niebawem zniknie z anteny. Propozycji z poważnych produkcji na razie nie ma. Nic więc dziwnego, że gwiazda powraca do innej pasji - śpiewania.

Reklama

- Zostaje jej rola w "Pierwszej miłości". To dla niej za mało. Ale Aga się nie poddaje. Chce wrócić do muzyki, bo to dziedzina, w której też czuje się jak ryba w wodzie - zdradziła w rozmowie z tygodnikiem "Świat i ludzie" znajoma Agnieszki.

Płyta aktorki ma podobno ukazać się jeszcze w tym roku. Czy okaże się sukcesem?

Reklama

(ac)