Mówi się, że o prawdziwą miłość w show-biznesie bardzo trudno, co potwierdzają liczne gwiazdy. Po burzliwych i namiętnych początkach, wywiadach opatrzonych romantycznymi sesjami nagle przychodzi dzień, kiedy obie strony zdają sobie sprawę, że to jednak nie jest "TO". Zobacz: Maja Hyży PIERWSZY RAZ tak szczerze o rozwodzie z Grzegorzem. Tak dużo jeszcze nie powiedziała

Teraz decyzję o rozstaniu ze swoim wieloletnim partnerem podjęła aktorka znana z serialu "Pierwsza miłość" - Agnieszka Wielgosz. Gwiazda związana była ze swoim ukochanym 10 lat, ale ślub wzięli ze sobą dopiero trzy lata temu:

Aga związana była z Tomkiem od ponad 10 lat, ale na ten poważny krok zdecydowali się zaledwie trzy lata temu, aby ratować związek. Owocem ich małżeństwa jest córka Milenka. Jednak jakiś czas temu coś zaczęło się między nimi psuć, a od pół roku już nie mieszkają ze sobą - mówi nam znajoma z otoczenia gwiazdy.

Informacje te potwierdza menadżerka Wielgosz, Aldona Wleklak:

Agnieszka postanowiła rozstać się z mężem, a pozew jest już w sądzie. Oczywiście liczy na polubowne załatwienie sprawy, ale czas pokaże.

Zaskoczeni?

