Agnieszka Szulim sama wybrała stroje dla weselnych gości! Długo wyczekiwany ślub gwiazdy TVN i Piotra Woźniaka-Staraka zbliża się wielkimi krokami i według doniesień medialnych, uroczystość będzie perfekcyjnie zorganizowana. Okazuje się bowiem, że panna młoda zadbała nie tylko o to, żeby na ślubie wyglądać zachwycająco, ale postarała się, aby równie dobrze prezentowali się jej goście. Według informacji Faktu Agnieszka Szulim wybrała stylizacje dla swoich przyjaciółek, tak by pasowały do charakteru uroczystości.

Aga chce wszystkim udowodnić, że ten ślub będzie perfekcyjny pod każdym względem, dlatego doszło do tego, że wybiera sukienki nawet swoim przyjaciółkom. Dziewczyny będą ubrane tak jak ona w jedną z polskich marek- w rozmowie z tabloidem zdradziła znajoma Agnieszki.

Koleżanki Agnieszki Szulim ponoć nie są zachwycone pomysłem prowadzącej "Azja Express" i boją się, że wszystkie będą ubrane w podobne kreacje.

Myślicie, że rewelacje tabloidu są prawdziwe? Waszym zdaniem Agnieszka Szulim rzeczywiście sama wybierała stroje dla swoich gości?

Agnieszka Szulim zadbała o każdy szczegół przed ślubem.

Już za kilka dni gwiazda TVN powie TAK.

