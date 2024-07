1 z 11

Agnieszka Woźniak-Starak w ubraniach od Łukasza Jemioła. Gwiazda TVN wróciła już z obozu treningowego z Ewą Chodakowską i pojawiła się na nagraniu Dzień Dobry TVN. Prowadząca "Azja Express" w towarzystwie Leszka Stanka zachęcała widzów do wzięcia udziału w akcji "Adopciaki", której celem jest propagowanie adopcji piesków ze schroniska. Przy okazji Agnieszka Woźniak-Starak udowodniła, że potrafi połączyć miłość do zwierząt z miłością do mody ;) Żona Piotra Woźniaka-Staraka pokazała się bowiem w oryginalnej stylizacji z motywem jamników, zaprojektowanej przez Łukasza Jemioła. Jak się okazuje, to właśnie na pokazie mody polskiego projektanta dziennikarka podjęła decyzję o adopcji swojego pieska - jamniczki Dżudi.

Powiem bardzo szczerze, że ja się bardzo długo zastanawiałam, bo moja Figa była kulawa, miała chorą przednią łapę. My mamy dużo schodów w domu, ona się strasznie męczyła- Dżudi jest sparaliżowana, ma dysplazję i ma problem z tylnymi łapkami. Ja mówię "Boże schorowany pies", no ale myślałam o tym bardzo intensywnie i uwaga, bo nie bez powodu jestem dzisiaj w tym ubraniu. Wybraliśmy się całą grupa z "Azja Express" na pokaz mody Łukasza Jemioła. Ja tak siedzę na tym pokazie i nagle wchodzą modelki w ciuchach w jamniki. A mój mąż mi powtarza od kiedy się zaczęliśmy spotykać "czytaj znaki". Więc ja mówię "kochanie mamy jamnika".

Podoba Wam się stylizacja Agnieszki Woźniak-Starak w motywem jamników? Nam bardzo! Okazuje się, że identyczną sukienkę zaprojektowaną przez Łukasza Jemioła możecie kupić za 1690 zł.

