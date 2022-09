Bal Fundacji TVN: gwiazdy zachwyciły oryginalnymi stylizacjami: Woźniak-Starak, Urbańska, Przetakiewicz

Maja Sablewska oceniła suknie ślubne Małgorzaty Rozenek-Majdan i Agnieszki Woźniak-Starak ( wcześniej Agnieszki Szulim)! Za nami dwa najważniejsze śluby tego roku. Pod koniec sierpnia dziennikarka powiedziała "tak" milionerowi, Piotrowi Woźniakowi-Starakowi. Para pobrała się w romantycznej Wenecji. Z kolei Małgosia Rozenek i Radek Majdan zostali małżeństwem w minioną sobotę. Obie panie miały kilka kreacji, które wywołały dyskusje. Agnieszka Szulim i Małgorzata Rozenek wyglądały fantastycznie i wybrały takie suknie, o jakich zawsze marzyły! Maja Sablewska w rozmowie z "Super Expressem" nie do końca chciała oceniać każdą z osobna, ale wyróżniła jedną z kreacji. Którą? Absolutnie nie mogę tego oceniać i nawet nie chcę. To był ważny dzień dla każdej z dziewczyn, dlatego byłabym niesprawiedliwa. Uważam, że oceniają tylko ci, którzy zazdroszczą. Ja mogę śmiało powiedzieć, że to jak dziewczyny wyglądały, w co były ubrane nie było tak ważne jak to, co się działo na ich twarzach. I Agnieszka, i Małgośka były tak szczęśliwe, tak radosne, że nic więcej nie trzeba w takich sytuacjach. Jednak jeśli miałabym wybrać sukienkę, która mi się bardzo podobała to czerwona sukienka Agnieszki Szulim. To jest sukienka, która rozłożyła system. A czy zdaniem stylistki syrenia suknia Małgorzaty Rozenek byłaby dobra dla każdej kobiety? Sukienka była długa, dlatego osoby z wąską talią, większymi udami i pupą mogą sobie pozwolić na tę suknię. Mnie się wydaje, że najważniejsze jest to, żeby zachować proporcje w sylwetce. Jak je zachowamy to wtedy wszystko się zgadza. A Tobie, która suknia podobała się bardziej? Zobacz: Małgorzata i Radosław Majdanowie nie planują na razie podróży poślubnej! Dlaczego?​ Suknia ślubna Małgorzaty Rozenek Suknia ślubna Agnieszki Woźniak-Starak...