Wakacyjne weekendy to dla Agnieszki Szulim wzmożony czas pracy. Pokazywaliśmy wam już zdjęcia z sobotniego poranka, kiedy to gwiazda pojawiła się w studio Dzień Dobry TVN, aby poprowadzić wakacyjne wydanie programu. Korzystając z fantastycznej pogody Agnieszka do pracy wybrała się rowerem. Przypomnijmy: Śliczna Szulim pod studiem Dzień Dobry TVN. Pokazała się w hicie tego sezonu

Nie inaczej było dzisiaj. Tym razem dziennikarka zdecydowała się na luźną i bardzo krótką sukienkę, która po raz kolejny eksponowała jej długie i zgrabne nogi. Agnieszka to nie tylko jednak uroda i telewizyjny pazur, ale też wielkie serce. Po drodze spotkała bowiem mężczyznę, który poprosił ją o pomoc. Szulim w mgnieniu oka przetrzepała swoją torebkę i bez zastanowienia wspomogła potrzebującego. Więcej takich gwiazd!

Zobaczcie Agnieszkę i wspomnianą sytuację przed studiem DDTVN: