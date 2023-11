Wersow i Friz w czerwcu tego roku po raz pierwszy zostali rodzicami. Młodzi rodzice jednak od samego początku udowadniają, że są świetnie zorganizowani i potrafią doskonale łączyć obowiązki rodzicielskie i zawodowe. Wersow niemalże od razu po porodzie wróciła do pracy i pokazywała fanom, że nawet w natłoku obowiązków, potrafi zorganizować również czas tylko dla siebie, co jak wiadomo, także jest niezwykle ważne. W końcu szczęśliwa mama, to szczęśliwe dziecko!

Ostatnio Wersow razem ze swoim ukochanym Frizem postanowiła odwiedzić Warszawę. Gwiazda wzięła udział w koncercie Oskara Cymsa, a następnie bawiła się razem ze swoim narzeczonym i sławnymi znajomymi w jednym z warszawskich klubów. Tam młodych rodziców przyłapali paparazzi.

Wersow i Friz bawią się w Warszawie

Wersow i Friz to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par w polskim internecie. Ich działalność w sieci śledzą miliony internautów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne nowinki z ich życia. Ostatnio fani z jeszcze większą uwagą obserwują poczynania pary, bo jak wiadomo, Wersow i Friz pięć miesięcy temu zostali rodzicami. Na świat przyszła ich córeczka, która otrzymała imię Maja.

Tym razem jednak możemy zobaczyć Wersow i Friza na zdjęciach wykonanych przez paparazzi. Tak zakochani bawili się w Warszawie!

Para wybrała się do modnego, warszawskiego klubu i wygląda na to, że bawiła się naprawdę świetnie, bo imprezę zakończyła dopiero nad ranem.

Wersow i Friz opuszczali imprezę w dobrych humorach. Tego wieczoru influencerka postawiła na czarną stylizację, a jej partner zdecydował się na jasne spodnie, do których dopasował kamizelkę w identycznym kolorze oraz jasnobrązową bluzę.

Zobaczcie więcej zdjęć Wersow i Friza z ich ostatniej wizyty w Warszawie!