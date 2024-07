Całkiem niedawno Maja Sablewska rozebrała się w sesji dla Playboya. Nad podjęciem takiej decyzji stylistka zastanawiała się dosyć długo, aż w końcu podjęła ten odważny krok. Agnieszka Szulim nie do końca jednak uważa, że fotografie te są rzeczywiście rozbierane. Zobacz: Szulim oceniła sesję Sablewskiej w Playboyu. Ma jeden poważny zarzut

Potem w wypowiedziach dla mediów Sablewska odpierała te zarzuty i mówiła, że nie chciała pokazać wulgarnej nagości, a jedynie swoję kobiecość. Zażartowała też, że może prowadząca "Na Językach" rozebrałaby się w magazynie i wtedy zobaczylibyśmy efekty. Nasza reporterka postanowiła zapytać dziennikarkę co o tym sądzi:

Gdybym chciała coś pokazać w Playboyu to zrobiłabym to już pięć razy. Dostawałam tę propozycję kilka razy i zawsze zadawałam sobie pytanie: Co mi to da? Nie mam wrażenia, żeby to było coś czego potrzebuje w swojej karierze. A poza tym umówmy się, kiedyś do Playboya rozbierała się Kayah, Edyta Górniak, Martyna Wojciechowska i wtedy można było taką propozycję rozważyć.