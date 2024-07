Czy Agnieszka Szulim wyjedzie w podróż poślubną do Azji? Dziennikarka, dzięki programowi "Azja Express", niedawno przeżyła jedną z ważniejszych przygód w życiu. Efekty już niedługo zobaczymy na antenie telewizji TVN. Agnieszka Szulim nie ukrywa, że bardzo polubiła tę część świata i chętnie by do niej wróciła. W rozmowie z Party.pl wyznała także, że poleca Azję na... podróż poślubną. Czy sama wybierze się właśnie tam z Piotrem Woźniakiem-Starakiem po ceremonii, która odbędzie sie najprawdopodobniej 26 sierpnia?

Azja to miejsce, do którego na pewno chciałabym kiedyś wrócić. Jak mówisz podróż poślubna, to jest jedno z tych miejsc, które polecam.

Co jeszcze zdradziła nam Agnieszka Szulim?

