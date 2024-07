Agnieszka Szulim pojawiła się niedawno w programie Magdy Mołek "W roli głównej". Gwiazda TVN szczerze przyznała o tym, że na początku jej kariery pomogło jej nazwisko koleżanki po fachu. Przypomnijmy: Tego fragmentu nie pokazano w telewizji. Szulim do Mołek: Na twoich plecach wjechałam do TVP

Dziś, by zdobyć popularność, wystarczy założyć konto na Instagramie i pokazywać tam kontrowersyjne fotki. Agnieszka doskonale zdaje sobie sprawę z mechanizmów takiego działania, dlatego też często sama prowokuje różnymi zdjęciami. Ma w tym jednak ukryty cel, o którym również opowiedziała w programie Magdy:

Bawię się mediami, Instagramem. Bardzo lubię prowadzić gierki i badania, i to jest tak przewidywalne, co się stanie, totalnie. Robię po to, żeby zobaczyć, co za tym pójdzie. I potwierdzają się nasze wszystkie przypuszczenia odnośnie komentarzy, odnośnie tego, gdzie się to pojawi. - mówi