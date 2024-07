Chociaż Doda konsekwentnie milczy w sprawie zajścia jakie miało miejsce w toalecie w chorzowskim klubie (co prawda dodała wpis, ale go usunęła), o wiele chętniej i więcej mówi Agnieszka Szulim. Dziennikarka już kilkukrotnie wypowiedziała się na temat niekomfortowego wydarzenia, w tym ostatnio opisując ze szczegółami jak jej oczami wyglądała cała akcja.

Zobacz: Doda odpowiada Szulim. Wpis zniknął z Facebooka

Teraz Szulim opowiedziała o bójce z Dodą na łamach "Party" informując swoją "ulubioną" gwiazdę, że nie odpuści jej.

- To niedorzeczne, że takie sytuacje mają miejsce. Nie mam zamiaru zostawić tej sprawy i zgłoszę ją na policję. A jak będzie trzeba to pójdę z tym do sądu - grzmi Agnieszka.