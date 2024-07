Nie milkną echa afery w chorzowskim klubie. Wczoraj w "Dzień Dobry TVN" gościła Agnieszka Szulim, która przez ponad 13 minut komentowała zajście, o którym wolałaby zapomnieć (zobacz: "Czuję bezsilność"). Dziennikarka szczerze przyznała, że nikt nigdy nie podniósł na nią ręki, a cała sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Agnieszka zapewniła też, że wideo na którym Doda szturchnęła ją na scenie znika z sieci, co według niej jest efektem działań managementu Dody. Zobacz u nas: Do starcia Dody i Szulim doszło już na scenie

Oficjalny fan klub Dody odniósł się do słów Szulim. Na początek dementowane są pomówienia na temat usuwania filmu z sieci i całego zajścia na scenie.

- Agnieszka Szulim powiedziała w TVN, że management kasuje filmik ze sceny Niegrzecznych. KŁAMSTWO. Nagranie zostało wrzucone przez fana Dody, więc w każdej chwili mogło być usunięte, jeśli Queen Team by o to poprosiło. Ale nikt tego nie zrobił. Dlaczego? BO NA TEJ SCENIE NIC SIĘ NIE DZIEJE . Fakt, poszło szturchnięcie, ale czy ktoś zauważył, że kilka sekund wcześniej również Doda została przez kogoś popchnięta? To dość normalne, gdy wszyscy skaczą na scenie.

Fani Dody zarzucają również nieprofesjonalizm TVN-owi, który usunął z sieci materiał z komentarzem Dody odnośnie całej sprawy pokazany w piątkowym "Dzień Dobry TVN". Jako dowód ma posłużyć link do strony, gdzie rzekomo możemy znaleźć dwa materiały wideo (ostatecznie umieszczono tylko wywiad z Agnieszką). Zobacz: Pierwszy oficjalny komentarz Dody. Tylko u nas!

Ekipa Rabczewskiej dopatruje się w całej sprawie spisku ze strony Agnieszki i... "Faktu":

- Agnieszka doskonale wie, co może ugrać na całej sytuacji. I jak ważne jest to, co mówiła o Dodzie przed aferą chorzowską oraz co Doda i POLICJA mówiła o całej sprawie. Bo póki co wszyscy skupiają się na zeznaniach PANI Agnieszki Szulim i rekonstrukcjach zaprzyjaźnionego z nią Faktu (który od pewnego czasu ma małą krucjatę przeciwko Dodzie), a nie na tym, co powiedziała o wszystkim Doda i policja (0 obrażeń, pistolet na wodę, itd.).