Najbliższe miesiące będą pracowite dla Agnieszki Szulim, która działa na planie dwóch programów - "Na Językach" i nowości stacji "Apluz, Aplauz".

Decyzja o zatrudnieniu dziennikarki do rodzinnego show wzbudziła wiele emocji i nie wszyscy wierzą w to, że ona się sprawdzi w nowej roli. My jesteśmy jednak przekonani, że Agnieszka da sobie radę, a poza tym będziemy mogli zobaczyć jej inne oblicze. Dzisiaj Szulim pokazała zdjęcie z planu.

