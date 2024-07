Już 27 marca w kioskach pojawi się nowy numer "Party Style". Tym razem na okładce magazynu pojawiła się Agnieszka Szulim. Gwiazda pozowała w bardzo wiosennych, kolorowych stylizacjach, a w środku numeru czytelnicy będą mogli znaleźć całą sesję zdjęciową, gdzie Agnieszka prezentuje najnowsze trendy. Zajawka na okładce obiecuje, że zobaczymy dziennikarkę w ultraseksownym wydaniu.

Trendy w makijażu zaprezentuje z kolei Weronika Rosati. Śliczna aktorka wzięła udział w wyjątkowej sesji, do której przygotowano jej kilka najmodniejszych obecnie makijaży. Redakcja przygotowała też zestawienie 248 hitów sezonu czyli absolutnych "must have" każdej fashionistki.

"Party Style" w sprzedaży już w czwartek za 5,99 zł.

