Agnieszka Kaczorowska-Pela z mężem i córkami na okładce "Party"! Czy marzą o synku?

Pandemia dała się mocno we znaki wszystkim artystom. Z powodu koronawirusa zamknięto kina i teatry, wstrzymano też wiele planów zdjęciowych. Kłopoty nie ominęły Agnieszki Kaczorowskiej-Peli , która kilka miesięcy temu była wręcz zmuszona zamknąć swoją szkołę tańca. Gwiazda, która obecnie spodziewa się drugiego dziecka, w rozmowie z magazynem "Party" zdradziła, czy naprawdę zbankrutowała i... kto zarabia pieniądze w ich domu. Agnieszka Kaczorowska-Pela o zamknięciu szkoły Agnieszka nie ukrywa, że zamknięcie szkoły tańca Danceworld było jedną z najtrudniejszych decyzji, jakie podjęła w życiu. Powód? Poświęciła jej trzy lata życia, mnóstwo pieniędzy, czasu i emocji. Zaznacza jednak, że nie zrobiła tego z powodów finansowych. Co się więc stało? Głową byłam w pracy przez całą dobę, co kładło się cieniem na naszym życiu prywatnym i pozostałych działaniach zawodowych. Do tego dochodził strach o zdrowie nasze i innych. Nie wiedzieliśmy, kiedy obostrzenia zostaną zniesione i znów będziemy mogli otworzyć szkołę – przyznała w wywiadzie Agnieszka. W tej decyzji wspierał ją mąż Maciej Pela . Tancerz przyznał, że sytuacja w szkole położyła się cieniem na ich związku. Mimo że mieszkali razem, mieli dla siebie coraz mniej czasu... Zaczęliśmy zaniedbywać siebie, stres też nam nie pomagał. Nawet gdy byliśmy w domu, siedziałem przed komputerem, wymyślając z zespołem kolejne strategie marketingowe i reklamowe. A nie o to nam w życiu chodziło... Mamy dziecko, wymarzony dom – mówi Maciej Pela. Z perspektywy oboje uważają, że była to dobra decyzja i, wbrew pozorom, pandemia okazała się dla niech bardzo dobrym i... dochodowym czasem. Państwo Pela wreszcie dokończyli remont wymarzonego domu, zrobili ogród i wreszcie mogli się nim nacieszyć....