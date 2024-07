To był bardzo pracowity rok dla Agnieszki Szulim. Dziennikarka na dobre zadomowiła się w TVN, gdzie prowadzi program "Na Językach" i stała się jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd. wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta prędko się nie zmieni, bo Agnieszka ma już na oku kolejne projekty. Przypomnijmy: Szulim otwiera portal o gwiazdach. Znamy szczegóły

Sezon w mediach i na salonach zakończył się już na dobre, a gwiazdy też ogarnęło szaleństwo związane z przygotowaniami do świąt. Agnieszka z kolei postanowiła wykorzystać ten czas na krótki zimowy urlop. Wraz z ukochanym Maciejem Żakowskim wybrała się do luksusowego resortu Laax w Szwajcarii. Szulim zdążyła się już pochwalić fotką na Instagramie i czujemy, że będzie to dla niej bardzo aktywny wypoczynek. Parze towarzyszą również znajomi.

Tak prezentuje się Agnieszka na urlopie. Bez makijażu, w okularach narciarskich. Dobry sposób na zimową przerwę w pracy?

