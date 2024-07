Agnieszka Szulim ostatnie tygodnie spędziła na egzotycznych wakacjach. Według naszych ustaleń gwiazda wygrzewała się w tym samym miejscu co Beyonce i Fergie. Dziennikarka pozwoliła sobie na chwile błogiego relaksu, dlatego też raczej nie przestrzegała diety. Po powrocie do kraju Agnieszka postanowiła zrzucić zbędne kilogramy i wrócić do idealnej sylwetki. W tym celu odwiedziła studio fitness Ewy Chodakowskiej.

Reklama

Trenerka na swoim Facebooku podzieliła się zdjęciem, na którym pozuje z grupą dziewczyn. Na jednej fotce można zobaczyć zmęczoną Szulim, a także jej przyszłą szwagierkę, Julię Starak. Córka miliarderów i siostra Piotra Woźniaka-Staraka od jakiegoś czasu walczy z niechcianymi krągłościami u boku Ewy. Zrobiło się rodzinnie.

Być może to właśnie ona namówiła Agnieszkę na aktywne spędzenie czasu właśnie w tym miejscu.

Zobacz: Siostra Staraka pokazała jak byczą się Szulim z ukochanym milionerem

Reklama

Julia Starak wyciska siódme poty: