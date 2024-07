Ostatnio Agnieszkę Szulim rzadko można spotkać na warszawskich salonach. Gwiazda pojawia się sporadycznie i tylko na wybranych imprezach, w dodatku coraz częściej bez narzeczonego Piotra Woźniaka-Staraka u boku. Podobno dziennikarka przestała rozmawiać też z dziennikarzami i odrzuca zaproszenia do udziału w sesjach zdjęciowych do magazynów kobiecych. Dlaczego tak się stało? Według informacji, do których dotarł "Flesz" Szulim chce się wyciszyć po niedawnej medialnej wojnie z Dorotą Rabczewską, która skończyła się w sądzie. Konflikt z Dodą kosztował Agnieszkę sporo nerwów, ale też... negatywnie odbił się na jej wizerunku medialnym, co rzekomo nie spodobało się władzom TVN.

Ale nie chodzi tylko o to! Agnieszka specjalnie usunęła się w cień, żeby w spokoju zacząć przygotowania do ślubu z Piotrem, który odbędzie się już w wakacje - tłumaczy znajomy Szulim.

Po co więc dziennikarka wzięła urlop na cały styczeń? Chce wykorzystać go na wypoczynek z ukochanym Piotrem Woźniakiem-Starakiem i... przygotowania do wesela.

