Po spektakularnej wygranej w turnieju Masters, Agnieszka Radwańska odpoczywa. Jedna z najlepszych tenisistek świata spędza wolny czas z ukochanym Dawidem Celtem. Właśnie przyjechała do Polski, by świętować swój sukces i udzielała wywiadów na specjalnej konferencji. Jak sama twierdzi, nie ma stałego domu i ciągle jest w rozjazdach, ale już myśli, co zrobi po zakończeniu kariery.



Reklama

Polecamy także: 10 rzeczy, których nie wiecie o Agnieszce Radwańskiej. Słabości, tajemnice, miłości...

Agnieszka Radwańska o ukochanym Dawidzie Celcie

Na razie nie mam stałego domu, ciągle jestem w rozjazdach, ale po zakończeniu kariery zamieszkam tam, gdzie mój ukochany - przyznała w rozmowie z Faktem Radwańska.

Agnieszka przyznaje, że na Dawida zawsze może liczyć. Był przy niej w najtrudniejszych momentach jej kariery, gdy nie szło jej najlepiej. Dawid od dawna jest sparring partnerem Radwańskiej, tak też się poznali.

Zabierał mnie na kort i trenował ze mną. Robił wszystko, co mógł, bym grała lepiej - mówi Radwańska.

Jak Radwańska zamierza teraz odpoczywać? Będzie leniuchować.

Przez trzy tygodnie zamierzam omijać siłownię i kort tenisowy szerokim łukiem.W grudniu będę grać. Lecę do Indii. Wystąpię w lidze, w zespole Indian Aces. To będzie zabawa - krótkie sety ze śmiesznymi przepisami. Ale też trening przed Australian Open - zdradza Radwańska.

Zobacz: Ostry komentarz ojca Radwańskiej po zwycięstwie Agnieszki. Zdradza też, kto pomógł córce wygrać!

Zobacz także

Agnieszka Radwańska z Dawidem Celtem na spacerze w Warszawie:

Agnieszka Radwańska na spacerze z chłopakiem:

Reklama

Agnieszka Radwańska z Dawidem Celtem idą ulicami Warszawy: