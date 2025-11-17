Życie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli od momentu ich rozstania, ciągle jest tematem plotek. Ich małżeństwo właśnie przeszło do historii. Sąd orzekł rozwód.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela oficjalnie rozwiedzeni

To koniec jednego z najbardziej medialnych małżeństw polskiego show-biznesu. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela oficjalnie zakończyli swoje małżeństwo. Jak poinformował serwis Pudelek.pl, sąd wydał wyrok rozwodowy, kończąc wielomiesięczne spekulacje i doniesienia medialne. Para nie pojawiła się osobiście na rozprawie, jednak decyzja zapadła - Kaczorowska i Pela są już po rozwodzie.

Rozwód Agnieszki Kaczorowskiej był długo komentowanym tematem. Choć Kaczorowska i Pela rozstali się znacznie wcześniej, to dopiero teraz sfinalizowali formalności. Warto przypomnieć, że małżonkowie mają dwie córki, co dodatkowo komplikowało sytuację.

Sąd nie orzekał o winie

Zaskoczeniem dla wielu może być fakt, że sąd nie orzekł o winie żadnej ze stron. Rozwód Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli odbył się bez orzekania o winie, co świadczy o ugodowym podejściu byłych małżonków. Wcześniej Maciej Pela wyraził publicznie chęć zakończenia małżeństwa w sposób możliwie bezkonfliktowy, co się ostatecznie udało. „Ja niezmiennie chciałbym zakończyć to małżeństwo ugodą. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, szkoda mi życia na ciąganie się po sądach. Mam nadzieję, że to będzie pierwsza, a zarazem ostatnia rozprawa” - mówił Pela w rozmowie z Pudelkiem w sierpniu.

Opieka nad córkami: naprzemienna bez alimentów

Jak informuje Pudelek, decyzją sądu Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela będą sprawować opiekę nad swoimi córkami w trybie naprzemiennym. Oznacza to, że dzieci będą przebywać na przemian u matki i ojca. Taka forma opieki jest coraz częściej stosowana w przypadkach rozwodów bez orzekania o winie i wskazuje na równy podział obowiązków rodzicielskich. Żadne z rodziców nie będzie zobowiązane do płacenia alimentów drugiej stronie. Każdy z nich będzie samodzielnie pokrywać koszty utrzymania dzieci, gdy będą przebywały pod jego opieką.

fot. Paweł Wrzecion/AKPA