Agnieszka Kaczorowska uciekła z ramówki TVP! Dlaczego? Aktorka nagrała dla swoich fanów krótkie wideo, w którym wyjaśniła zaistniałą sytuację. We wtorek wieczorem Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na prezentacji nowości Telewizji Polskiej. Gwiazda została na części oficjalnej, potem udzieliła kilku wywiadów, a następnie szybko uciekła do swoich innych obowiązków. W krótkim wideo na Instagramie wytłumaczyła się ze swojego zachowania i zdradziła, co było powodem tego, że tak szybko zniknęła z ważnej imprezy:

Kochani, przyznaję, uciekłam z ramówki TVP, ale na sali czeka Kuroczko. Trzeba zrobić trening.

Warto przypomnieć, że od jakiegoś czasu Agnieszka Kaczorowska i Kamil Kuroczko razem współpracują. Na kanale aktorki i tancerki co jakiś czas pojawiają się etiudy taneczne, które wzbudzają wiele emocji. Zatem, czekamy na kolejne efekty!

Agnieszka Kaczorowska na ramówce TVP

Aktorka zdradziła, dlaczego uciekła z ramówki TVP