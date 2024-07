Agnieszka Kaczorowska na swoim blogu blogstar.pl wspomina ostatniego Sylwestra. Tancerka i aktorka była współprowadzącą imprezy Polsatu. Teraz opisała swoim fanom, co działo się za kulisami. Było ciężko, nawet bardzo…

Jak wspomina, Sylwestrowa Moc Przebojów telewizji Polsat to było dla niej duże wyzwanie i cudowne doświadczenie. Cieszy się, że udało jej się spełnić jedno ze swoich największych marzeń - poprowadziła Sylwestra, a do tego miał on największą oglądalność ze wszystkich imprez sylwestrowych w kraju!

Gwiazda “Tańca z gwiazdami” zdradza też kilka zakulisowych smaczków.

Mogę Wam zdradzić, że stanie i mówienie w lekkiej sukience na kilkustopniowym mrozie jest do przeskoczenia, ale taniec w takich warunkach… ciało zwyczajnie odmawia posłuszeństwa i podczas krótkiego występu męczy się jakby przebiegło maraton - pisze tancerka.

Tak wyglądały przymiarki do Sylwestra:

Zobacz także

Nic dziwnego, że po wszystkim… "zapakowała Mamusię w samochód i pojechała na dwa dni do SPA".

Nadal nie wiem jak to zrobiłam, ale nie rozchorowałam się. Jedyne co, to byłam bardzo zmęczona - wspomina.