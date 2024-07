Agnieszka Kaczorowska komentuje na swoim blogu ciążę Bożenki w “Klanie”, ale też zmiany w swoim życiu. Po zakończeniu z Nikodemem Rozbickim zmagań na parkiecie Tańca z Gwiazdami, tancerka i aktorka postanowiłą podsumować ostatnie wydarzenia w swoim życiu.

Co pisze o Nikodemie Rozbickim?

Najbardziej poruszający ostatnio wątek dotyczący jej osoby to ciąża Bożenki - granej przez Agnieszkę bohaterki serialu “Klan”.

Kręcimy też dalej Klan , więc dużo pracy. Tam też nowy początek ! Moja bohaterka jest w ciąży. To dziwne, ale miłe uczucie, gdy postać, którą prowadzę od najmłodszych lat, której kibicuję, teraz dostała taki dar od losu, a w zasadzie od scenarzysty i spodziewa się dziecka. Zachęcam do śledzenia wątku. Zaskakująco wciąga! - pisze na blogu Agnieszka.

Tłumaczy też dlaczego jej wpis jest nieco spóźniony. Jak się okazuje, aktorka jest w trakcie przeprowadzki!

Z jednej strony przynosi wiele radości i podniecenia, a z drugiej kosztuje sporo wysiłku i czasu. Nie zmienia to faktu, że dzieje się coś wspaniałego. Dzieje się co buduje stabilną bazę pod kolejne miesiące i lata, pod kolejne cele i wyzwania. Czuję jakby rzeczywistość wokół mnie się zmieniała, a co za tym idzie, postrzeganie wielu spraw. To trochę magiczne. To nawet bardzo magiczne - pisze.