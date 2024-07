Jak na razie najwięcej emocji wśród uczestników nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" wzbudzają Rafał Maślak i Agnieszka Kaczorowska. Już od kilku tygodni para intensywnie trenuje, by jak najlepiej wypaść na parkiecie. Przypomnijmy: Maślak i Kaczorowska wracają z treningu do "TzG". Nie zabrakło czułości

Chociaż umięśnione ciało Maślaka robi ogromne wrażenie, również na Agnieszce, to Słynna "Bożenka" z Klanu w rozmowie z lifestyle.newseria.pl opowiedziała o także o mankamentach takiej sylwetki. Agnieszka jest zachwycona Rafałem, chociaż ma też swoje "ale":

Na sali zachowuję pełny profesjonalizm, a co będzie dalej, zobaczymy. Bardzo się cieszę, że Rafał jest takim, a nie innym człowiekiem, z którym się świetnie dogaduję i z którym mogę porozmawiać o wszystkim. Fajnie przy tym, że jest przystojny, bo po prostu bardzo dobrze będzie wyglądał na parkiecie. Jest bardzo mocno umięśniony. Te mięśnie super wyglądają, czasem jednak trochę przeszkadzają, bo to nie do końca te mięśnie, które są potrzebne w tańcu. Przez nie jest trochę sztywny, dlatego musimy to ciało rozluźnić i uelastycznić, stąd ćwiczenia na rozciąganie. Już widzę, że to procentuje, bo jego ciało daje teraz więcej możliwości, sprawniej się porusza - mówi tancerka