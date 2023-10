Okres komunijny trwa w najlesze - doskonale wie o tym Agnieszka Hyży. Okazuje się, że kilka dni temu córka gwiazdy Polsatu przystąpiła właśnie do pierwszej komunii świętej. Prezenterka podzieliła się szczegółami tego wyjątkowego dnia. Nie zabrakło także wspólnych zdjęć z ukochaną córką, Martą. Koniecznie zobaczcie mamę i córkę podczas tej uroczystości!

Maj to czas komunii. Doskonale wie o tym m.in. Justyna Steczkowska, która ostatnio świętowała komunię córki Helenki. Teraz okazuje się, że do pierwszej komunii przystąpiła również córka Agnieszki Hyży. Gwiazda Polsatu opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym poinformowała, że uroczystość odbyła się już kilka dni temu.

Kilka dni temu nasz dom wypełnił się radosnym śmiechem gości, którzy przyjechali z całej Polski.❤️Powód znaczący i rodzinny- Pierwsza Komunia Święta naszej córki. Naszej, bo bliskich i kochających ma wokół siebie wielu, co zostało uwiecznione na "familly photo", do którego stanęli WSZYSCY- napisała na Instagramie.

Prezenterka z dumą opowiedziała o uroczystości oraz o rodzinnym, wspólnie spędzonym czasie:

- Ponad 50 osób. Moja rodzina, rodzina jej taty, przyjaciele. To był bardzo miły czas ????! P.S. No i to okienko pogodowe ... dwa dni pełne słońca i letnich powiewów ???? - dodała.