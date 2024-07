1 z 9

Agnieszka Chylińska nie należy do gwiazd, które przesadnie często bywają. Swoje wyjścia wokalistka ogranicza raczej tylko do imprez związanych z promocją projektów zawodowych. Na co dzień poświęca się wychowywaniu dzieci i prowadzeniu audycji radiowej, gdzie potrafi pokazać pazur. Przypomnijmy: "Było ze mną źle. Do dzisiaj trudno mi o tym rozmawiać"

Wczoraj Agnieszka zrobiła wyjątek i pojawiła się na rozdaniu TeleKamer 2014. Było warto, bo Chylińska zwyciężyła w kategorii "Najlepszy juror" i szczęśliwa odebrała statuetkę, zaskakując przy tym wszystkich swoją seksowną sukienką. Gwiazda znów zdecydowała się wyeksponować swoje szczupłe nogi, które powoli stają się jej znakiem rozpoznawczym. Przyzwyczailiśmy się też już chyba do jej widoku w bardzo jasnym blondzie...

Tak Agnieszka Chylińska prezentowała się na gali rozdania TeleKamer 2014: