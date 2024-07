Agnieszka Cegielska jest jedną z najlepiej ubranych kobiet w Polsce i udowadnia to przy każdej okazji. Prezenterka przeważnie stawia na klasykę, którą urozmaica ciekawymi dodatkami - są sygnałem, że doskonale orientuje się w najnowszych trendach.

W ostatnim czasie gwiazda pojawiła się na konferencji marki kosmetycznej Yoskine. Na tę okazję wybrała koktajlową sukienkę w kolorze bardzo modnego, pudrowego różu. Udało się nam ustalić, że kreacja pochodzi w najnowszej kolekcji duetu Bohoboco i kosztuje ok. 1720 zł. Agnieszka zdecydowała się również na buty tej samej marki - srebrne szpilki z odkrytą piętą to wydatek ok. 1470 zł.