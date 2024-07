Wczoraj w gmachu TVP przy ulicy Woronicza odbyła się konferencja ramówkowa kanałów telewizji publicznej. Event przyciągnął największe gwiazdy związane Telewizyjnej Jedynki i Dwójki. Wśród nich znalazła się również Agata Młynarska. Dziennikarka powraca do swojej macierzystej stacji po 7 latach rozłąki. Zobacz: Agata Młynarska odchodzi z Polsatu! Co na to Nina Terentiew?

Młynarska była jedną z sensacji wydarzenia, gdy tylko pojawiła się na czerwonym dywanie w towarzystwie swojego partnera od razu rzucili się na nią fotoreporterzy. Dziennikarka ubrana w czarną sukienkę, eksponującą jej zgrabne nogi zachwyciła znakomitą formą. Pełna energii pozowała do zdjęć.

Podczas wieczoru dziennikarka pojawiła się na scenie i wygłosiła krótkie przemówienie, w którym podziękowała władzom stacji, że umożliwiły jej powrót do telewizji publicznej oraz wyznała, że TVP zawsze było bliskie jej sercu. Młynarska poprowadzi swój autorski program "Świat się kręci". Będzie on emitowany od poniedziałku do piątku o 18.30.

Widać, że dziennikarka tęskniła za gwiazdorskim blichtrem. W Polsacie pracowała głównie jako producentka. Teraz dzięki powrotowi do TVP znów będzie na wizji i poprowadzi magazyn life-style'owy

