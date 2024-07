1 z 7

Agata i Andrzej Duda podczas świątecznych uroczystości w Pałacu Prezydenckim

Agata Duda towarzyszyła swojemu mężowi Andrzejowi Dudzie podczas tradycyjnego przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju. Na coroczną uroczystość w Pałacu Prezydenckim, Pierwsza Dama wybrała stonowaną stylizację: żakiet w dużą kratę oraz czarną spódnicę o ołówkowym fasonie. Look dopełniły klasyczne szpilki w kolorze korespondującym z żakietem.

Styl Agaty Dudy zyskuje aprobatę stylitów i komentatorów od początku prezydentury jej męża. Sposób ubierania Pierwszej Damy chwalony jest tym bardziej, ponieważ Agata Duda sięga po polskie marki, a do tego w niewygórowanych cenach, co jest bardzo dobrze widziane. Nas zachwycają nie tylko stylizacje żony prezydenta, ale również jej szczupła talia! To chyba pierwsza prezydentowa, która może pochwalić się tak wspaniałą sylwetką! Zobaczcie galerię!

