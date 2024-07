Od ponad tygodnia jesteśmy świadkami wielkiej burzy, która przechodzi przez polskie media. Małgorzata Herde w jednej chwili została zwolniona z funkcji menadżerki przez wszystkie prowadzone przez siebie gwiazdy, a tabloidy niemal codziennie donoszą o oszustwach finansowych, których podobno miała się wobec nich dopuścić. Przypomnijmy: Finał Miss Polonia odwołany! To przez aferę z Herde?

Herde w obliczu skandalu przyjęła jasną taktykę - nie udziela żadnych komentarzy, a prasa może kontaktować się z nią tylko za pośrednictwem prawników. Była menadżerka gwiazd słynęła w środowisku z zamiłowania do luksusowego życia i zastanawiano się, czy w związku z zaistniałą sytuacją jej życie się zmieni? Szczególnie po tym jak od tygodnia na Facebooku tylko pochwaliła się, że jej całą aferę uważa za największy sukces w swojej karierze pr-owca. Nic bardziej mylnego.

Małgorzata Herde kilka dni temu poleciała do Paryża, gdzie popija szampana w słynnej kawiarni Café de Flore. Sprawdziliśmy, co to za miejsce. Spotyka się tam głównie paryska elita intelektualna i biznesowa. Zdjęcia zamieszczone na portalu społecznościowym sugerują, że Herde ma co świętować. Może obecność na pierwszej okładce w "karierze"? Jedno jest pewne - nie wygląda na specjalnie zmartwioną całym zamieszaniem wokół jej osoby.

Tak Małgorzata Herde bawi się w Paryżu. Będzie dalszy ciąg afery z jej udziałem?

