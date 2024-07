Nie milkną echa afery z Małgorzatą Herde w roli głównej. Tabloidy publikują coraz to nowsze szczegóły dotyczące domniemanych nadużyć finansowych menadżerki względem swoich gwiazd, a kolejne podopieczne potwierdzają rozstanie. Głos zabrała też w końcu Aleksandra Kwaśniewska, o której w kontekście tej sprawy mówiło się do tej pory najwięcej. Przypomnijmy: Mamy mocne oświadczenie Kwaśniewskiej dotyczące zwolnienia Herde

To jednak nie koniec. Dziennikarze prasy bulwarowej wciąż informują o kolejnych okolicznościach finansowego zamieszania wokół Herde i z każdą publikacją mamy do czynienia z coraz bardziej sensacyjnymi informacjami. Jak podaje dzisiejszy "Fakt", Małgorzata Herde przywłaszczyła sobie aż 600 tysięcy złotych za kontrakt Edyty Herbuś z jedną z dużych firm kosmetycznych. Zdaniem tabloidu gwiazda nie zobaczyła z tej sumy nawet złotówki, a podobny problem miała również Karolina Malinowska, ale już na dużą mniejszą sumę.



Jak niesie plotka, Herbuś, która wystąpiła w reklamie jednej z największych firm kosmetycznych, nigdy nie otrzymała za to wynagrodzenia. Tymczasem przelew opiewający na niemal 600 tys. złotych trafił o czasie na konto jej menedżerki, która wciąż zwodziła swoją podopieczną. Podobnie było z Kwaśniewską, która miesiącami czekała na pieniądze od Herde. Karolina Malinowska z kolei długo po czasie dowiedziała się, że za teksty, które pisuje do jednej z kolorowych gazet, wydawnictwo płaci i to niemało. Pieniądze znów szły na konto menedżerki - czytamy w "Fakcie".

A co na to sama Małgorzata Herde? W rozmowie z dziennikiem menadżerka porównuje się do... Jurka Owsiaka.

Generalnie gdy coś komuś nie zostaje udowodnione to są spekulacje. Takie spekulacje były też na temat Jurka Owsiaka, który podobno ukradł pieniądze. Ciężko mi się do tego odnosić - skomentowała dla "Faktu" Herde.

Co sądzicie o tych doniesieniach? Są przesadzone czy prawdopodobne?

