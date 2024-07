Dwa baseny, ogromny ogród, salon, altanka i kort tenisowy to tylko mała część tego co ma w swojej posiadłości Adele. Na swój własny dom gwiazda pracowała latami, tak samo jak i na sukces. Chociaż Adele debiutowała już cztery lata temu to dopiero w tym roku na jej punkcie oszalał cały świat. Hitowa płyta, koncerty i kolejne prestiżowe sesje zapewniły jej status gwiazdy, o którym nadal wiele osób może pomarzyć.

Ostatnio Adele pokazała swoje mieszkanie w brytyjskim programie "60 minutes overtime". Całość prezentuje się gwiazdorsko. Adele zapewnia jednak, że to jedyna willa jakiej się dorobiła.

- Mam mieszkanie w Londynie i pod Londynem, ale to bardziej mieszkanie moich rodziców. Sama nie planuję kupowania kolejnych willi, w których będę gościem. Mam inne priorytety w życiu.

Ta powinna być wystarczająca...

