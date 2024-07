Jakiś czas temu pokazaliśmy wam dziewczynę Jakuba Gierszała, Adelę Chapońkowską. Para od kilku lat sprytnie ukrywa swoją bliską relację, ale o wiele chętniej na ich temat mówią znajomi z bliskiego otoczenia. Wiemy już, że ukochana aktora jest zła o propozycje matrymonialne jakie składają mu fanki, ale z wiadomych powodów - to raczej żaden powód do zazdrości. Ostatnio jednak nad relacją pary pojawiły się czarne chmury.

Jak dowiedziało się AfterParty.pl, podczas kręcenia filmu "Nieulotnie" Gierszał bardzo blisko zaprzyjaźnił się z Magdaleną Berus, do tego stopnia, że filmowa para wspólnie spędzała wiele wolnego czasu. To spowodowało, że relacja z Chapońkowską zeszła na dalszy plan. Adela nie mogła pogodzić się z tym faktem i postawiła młodszemu partnerowi ultimatum:

- Adela to typ zazdrośnicy. Najchętniej nie pozwalałaby Jakubowi patrzeć na inne kobiety, a on jej potulnie słucha. Nie przeszkadzają mu jej zakazy, bo jest ślepo w nią wpatrzony. I wierzy, że to co powie Adela, jest święte. Tak właśnie było w przypadku Magdy Berus. Cały czas Kuba nie może się z nią kontakować. - mówi AfterParty.pl osoba z bardzo bliskiego otoczenia zakochanych.