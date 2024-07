O tym, że Adam Sztaba ma świetne podejście do dzieci mówi się od dawna. Dowodem na to była jego świetna relacja z synem poprzedniej partnerki, Doroty Szelągowskiej. Z obecną, Agnieszką Dranikowską, wychowuje jej 3-letnią córkę. Zobacz: Sztaba ma świetne podejście do dzieci.Jak sprawdza się w roli ojczyma?

Reklama

Nie da się ukryć, że jego nowa miłość kwitnie. Muzyk i jego menedżerką nie kryją się ze swoim uczuciem i nie zważają na obecność paparazzi i mediów, którzy śledzą każdy ich krok. Podobno ich relacje od zawsze były bardzo dobre, ale znajomi pary twierdzą, że ich związek i tak był sporym zaskoczeniem. Teraz podobno tworzą zgrany duet:

Nie ma wątpliwości, że są zgranym duetem, ale nic w tym dziwnego, znają się przecież od czasów studiów. Nigdy bym jednak nie przypuszczał, że oni będą parą. Owszem, pracowali ze sobą od kilku lat, a znali się jeszcze dłużej, ale nic nie wskazywało na to, że ta znajomość przerodzi się w coś więcej - zdradza we "Fleszu" znajomy pary.

Kibicujecie tej parze?

Zobacz na Polki.pl: Sztaba jest gotowy na sukces



Reklama