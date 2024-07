To dopiero zaskoczenie. Chociaż Natalia Lesz rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, ostatnie zdjęcia paparazzi pokazują, że jest zakochana. Piosenkarka spotyka się z docenionym na świecie chirurgiem plastycznym Adamem Maciejewskim. O lekarzu zrobiło się głośno, kiedy otrzymał nagrodę na gali Polacy z Werwą, wtedy też po raz pierwszy poznał Natalię. Później wspólnie wybrali się do USA, gdzie Maciejewski odbierał kolejne prestiżowe wyróżnienie. Zobacz: Facet Lesz rozsławił Polskę w Ameryce

Reklama

Uczucie pary kwitnie. Jak informuje "Party", Adam poprosił Natalię o rękę, a ta bez wahania odpowiedziała "tak". To jednak nie wszystko. Lesz wyprowadziła się do Gliwic, gdzie zamieszkała u boku Maciejewskiego. Regularnie jednak odwiedza Warszawę, gdzie przygotowuje się do występu w sztuce "Playground", opowiadającej o kulisach życia w willi Hugh Hefnera. Zobacz: Lesz pokaże sekrety życia w willi Playboya

- W tygodniu mieszka na Śląsku, ale w weekendy często przyjeżdża do Warszawy. Adam to dojrzały i inteligentny mężczyzna, przy którym Natalia czuje się bezpiecznie. Dawno nie była tak zakochana - mówi "Party" koleżanka Natalii.

W przyszłym roku para planuje wziąć ślub. Życzymy dużo szczęścia.

Zobacz: Lesz na randce z nowym facetem

Zobacz także

Reklama

Natalia Lesz ze swoją przyjaciółką i stylistką na lotnisku: