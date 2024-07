Adam Levine to jeden z najprzystojniejszych muzyków na świecie. Mężczyzna uchodzi za ideał nie jednej kobiety i wiele z nich poczuło ogromny smutek, kiedy okazało się, że gwiazdor chce się ustatkować przy pięknej modelce. Jej suknia ślubna wzbudziła powszechny zachwyt w mediach. Zobacz: Tak wyglądała suknia ślubna żony Adama Levine. Jest olśniewajaca

Niektóre fanki jednak wciąż mają nadzieję na rozpad ich związku albo chociaż na krótkie spotkanie z Levine. Nie da się ukryć, że jest to raczej trudne do zrealizowania, ale jedna z pań przebywająca na koncercie w Anaheim znalazła na to sposób. Kobieta postanowiła wtargnąć na scenę i rzucić się na wokalistę. Adam był zszokowany i nie wiedział, co robić, ale szybko opanował się i zaczął uspokajać szarpiącą go fankę. Na szczęście szybko zainterweniował też ochroniarz, który sprowadził ją ze sceny.

Wyglądało to dość kiepsko.

@AdamLevine handles that like a pro! Thanks @leximendieta for finding!! #AdamLevine #stayoffstageidiot #thisisntthevoice #hopeyouenjoyedthecarpark Film zamieszczony przez użytkownika A Girl (@maroon5_savedme) 6 Kwi, 2015 o 11:03 PDT

