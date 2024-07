W zeszłym tygodniu, w stylowym H15 Boutique Hotel w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe z udziałem przedstawicieli mediów, jurorów 6. edycji Fashion Desdigners Awards oraz krytyków mody. Wśród nich znalazła się Ada Fijał, która miała na sobie długi, wełniany sweter przypominający karakuły.

Reklama

Zobaczcie więcej stylizacji Ady Fijał

Reklama

Ada Fijał swój look uzupełniła, modnymi okularami w drewnianych oprawkach, dodatkami marki Lilou (biżuteria i torebka), oraz wzorzystymi legginsami Crazy Patt, pochodzącymi z zimowej kolekcji polskiej marki est by eS. Legginsy te, można kupić również za pośrednictwem internetu, a kosztują 199 złotych. Jak wam się podoba look Ady Fijał? Bo nam bardzo!