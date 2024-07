Ada Fijał jest jedną z gwiazd, które tańczą w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktorka nie ukrywa, że jest to dla niej duże wyzwanie, ponieważ ostatnio tańczyła na studniówce. Opowiedziała też, jaka była reakcja jej męża na udział w show. Zobacz: Fijał ostatni raz tańczyła na studniówce. Powiedziała nam o reakcji męża na jej udział w TzG

Gwiazda wraz ze swoim tanecznym partnerem, Krzysztofem Hulbojem pokazali w poprzednim odcinku energetyczną sambę i dzięki głosom widzów już dzisiaj zaprezentuję cha-chę. Tancerz musi czuwać nad tym, aby Ada każdy krok dopracowała do perfekcji i odegrała swoją rolę jak najlepiej. Sama aktorka porównała taniec do aktorstwa z jedną, zasadniczą różnicą, a opowiedziała o tym przed naszą kamerą podczas jednego z treningów:

Starałam się wczuć w rolę, bo tak naprawdę mamy do zagrania rolę. To nie jest spotkanie prywatne tylko to jest do odegrania konkretna rola w konkretnym tańcu. I tak jak w aktorstwie miewaliśmy różne sceny i grałam żonę, kochankę i córkę, matkę... Każda z tych ról jest inna. Tak samo jest w tańcu. Każdy taniec jest inny i każda relacja jest inna. Musimy poczuć tę relację, wczuć się w nią i później odważyć się i pójść w to.