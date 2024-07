3 z 5

31.08.1982 r., Lubin. Czterech mężczyzn niesie śmiertelnie rannego Michała Adamowicza, który był jedną z trzech ofiar zajść w Lubinie. To wynik interwencji milicji i oddziałów ZOMO, które spacyfikowały pokojową manifestację. Wydarzenia te nazywane są Zbrodnią Lubińską. To obok dzieła Chrisa Niedenthala, jedno z najbardziej znanych zdjęć z okresu stanu wojennego. Stało się ono niedawno "bohaterem" niesmacznej sytuacji, kiedy agencja obsługująca znaną polską wódkę wykorzystała je do potrzeb reklamowych.