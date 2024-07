Emma Watson zawitała do Madrytu gdzie w słynnym Palafox Cinema promowała najnowszy film "Noah" ("Noe"). Gwiazda, na czerwonym dywanie wyglądała, jak zwykle zniewalająco. Piękna 23-latka wybrała na tę okazję czarno-biały kombinezon marki J.Mendel, który pochodził z kolekcji na jesień-zimę 2014/2015.

Aktorka swój elegancki look uzupełniła szpilkami z transparentnym paskiem na podbiciu. Buty projektu Gianvito Rossiego to koszt ok. 2,000 złotych. Emma Watson swoją stylizację ozdobiła szminką w kolorze wiśniowym i fryzurą zaczesaną na jeden bok. Całość oceniamy na 5+. A wy?

