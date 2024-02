Monika i Tomek Cieślik z Pokaniewa, choć nie są obecni w programie "Rolnicy. Podlasie" od początku, to błyskawicznie zdobyli sympatię widzów, którzy uwielbiają ich dystans do siebie i chwalą za przedsiębiorczość. Para w szóstym sezonie "Rolnicy. Podlasie" prezentuje swoje przygotowania do kolejnego etapu prac wiosennych i przy okazji w ostatnim odcinku zaskoczyli informacjami. Monika z Pokaniewa uchyliła rąbka tajemnicy na temat, o którym milczała. O co chodzi?

Monika Cieślik z Pokaniewa zdradziła, jakie ma wykształcenie

Program "Rolnicy. Podlasie" z sezonu na sezon cieszy się coraz większą popularnością i dosłownie wywrócił do góry nogami życie niektórych uczestników, którzy dziś cieszą się ogromną rozpoznawalnością, jak chociażby Gienek i Andrzej z Plutycz czy Emilia z Laszek. Ulubieńcami widzów programu zostali też Monika i Tomek z Pokaniewa, którzy już podbili ich serca.

Para w swoim gospodarstwie, które stale rozwijają, ma już ponad 450 krów i nie tylko sprzedają mleko, ale ostatnio Monika nie kryła radości, kiedy udało im się otworzyć profesjonalną serowarnię. To nie jedyna nowina u Monika i Tomka z "Rolnicy. Podlasie". Okazuje się, że rolniczka po raz pierwszy zdradziła, jakie ma wykształcenie. Okazuje się, że Monika z Pokaniewa ma naprawdę ogromną wiedzę...

Ja skończyłam zootechnikę, dokładnie produkcję i marketing pasz przemysłowych. Jakieś wykształcenie rolnicze mam, więc orientuję się w temacie. Jak ktoś przyjeżdża, to nie siedzę i nie patrzę jak cielę na malowane wrota, tylko wiem, o czym do mnie ktoś coś mówi mówiła Monika Cieślik.

Facebook @Monika i Tomek Cieślik Pokaniewo Złote Jabłko

Monika z Pokaniewa razem z mężem nie tylko dba o ich ogromne gospodarstwo, ale od niedawna zajmuje się też sprzedażą serów, które sama wyrabia, a dodatkowo jest też pełnoetatową mamą.

Nowa serowarnia to taka wisienka na torcie wieńcząca nasz projekt. Wkrótce, oprócz mleka A2, będziecie mogli od nas kupić twaróg, masło i śmietanę. Jak czas pozwoli, to wstawimy filmik z serowarni mówiła Monika i Tomek w programie 'Rolnicy. Podlasie'

Facebook @Monika i Tomek Cieślik Pokaniewo Złote Jabłko

Monika i Tomasz są niezwykle zapracowaną parą, ale w natłoku codziennych zajęć znajdują też czas na chwilę dla siebie. Ostatnio para relacjonowała w serwisie You Tube rodzinny wyjazd na narty w polskie góry. Oglądacie program "Rolnicy. Podlasie"? Których uczestników lubicie najbardziej?